РосСМИ сообщили о госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии
Лидер российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский был направлен в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, у него серьезное поражение легких.
Источник: сообщение российского "Интерфакса" со ссылкой на источник
Детали: Собеседник агентства сказал: "Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом".
Также указывается, что у него серьезно поражены легкие.
В то же время, первый заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Василий Власов заявил, что Жириновский "работает с документами" и "нормально себя чувствует". На уточняющий вопрос, где находится лидер партии, Власов не ответил.
В последнее время Жириновский не появлялся на общественных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.
Перед Новым годом Жириновский заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.
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Предыстория:
- Жириновский не раз делал громкие заявления по Украине и даже заявлял, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" создали американцы, чтобы скачивать из России деньги.