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РосСМИ сообщили о госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии

Среда, 9 февраля 2022, 16:28
ФОТО: ЛДПР

Лидер российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский был направлен в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, у него серьезное поражение легких.

Источник: сообщение российского "Интерфакса" со ссылкой на источник

Детали: Собеседник агентства сказал: "Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом".

Также указывается, что у него серьезно поражены легкие.

В то же время, первый заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Василий Власов заявил, что Жириновский "работает с документами" и "нормально себя чувствует". На уточняющий вопрос, где находится лидер партии, Власов не ответил.

В последнее время Жириновский не появлялся на общественных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.

Перед Новым годом Жириновский заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

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Предыстория:

  • Жириновский не раз делал громкие заявления по Украине и даже заявлял, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" создали американцы, чтобы скачивать из России деньги.

Темы: ЖириновскийСМИРосcия


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