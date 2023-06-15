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В России запустили нейросеть "Жириновский": несет пропаганду и ругается

Станислав ПогориловЧетверг, 15 июня 2023, 13:44
В России запустили нейросеть Жириновский: несет пропаганду и ругается
скриншот

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в России 15 июня ЛДПР презентовала так называемую нейросеть "Жириновский".

Источник: пропагандисты "РИА "Новости", "ТАСС"

Детали: Соратники покойного лидера ЛДПР убеждают, что основная задача нейросети просветительская.

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Однако уже на презентации голограмма Жириновского начала врать о победе России в войне против Украины.

Голос покойного лидер ЛДПР начал разводиться о том, что "мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы" и о том, что "победа России неизбежна".

Разработчики хвастаются, что эта нейросеть может также характерно раздражаться и ссориться, если задать один и тот же вопрос более двух раз.

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Темы: РосcияЖириновский
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