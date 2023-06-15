На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в России 15 июня ЛДПР презентовала так называемую нейросеть "Жириновский".

Источник: пропагандисты "РИА "Новости", "ТАСС"

Детали: Соратники покойного лидера ЛДПР убеждают, что основная задача нейросети просветительская.

Однако уже на презентации голограмма Жириновского начала врать о победе России в войне против Украины.

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Голос покойного лидер ЛДПР начал разводиться о том, что "мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы" и о том, что "победа России неизбежна".

Разработчики хвастаются, что эта нейросеть может также характерно раздражаться и ссориться, если задать один и тот же вопрос более двух раз.