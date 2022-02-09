НАБУ разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа", но он скрылся на авто
Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына на получении взятки, однако он сумел скрыться на автомобиле.
Источник: источники УП в Киевсовете, издание "Слово и дело"
Детали: Политик сумел убежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают.
В прессслужбе бюро сообщают, что также разоблачили помощника депутата, директора и двух заместителей одного из коммунальных предприятий Киева и еще одно приближенное к депутату лицо. Источники УП в Киевсовете сообщили, что задержали приближенного к депутату Александра Коча.
Депутат требовал у предпринимателя взятку в размере 1 миллиона 260 тысяч гривен.
Дело возбудили по выдаче разрешений на торговлю в МАФах.
Трубицын занимает должность главы постоянной комиссии КМР по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Депутат совместно с вышеупомянутыми пятью пособниками договорился потребовать от бизнесмена взятку за разрешение на торговлю в МАФах в центре Киева. Речь идет о 7 торговых точках в разных районах столицы.
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Предыстория:
- Осенью 2020 года в партии "Слуга народа" при номинировании кандидатов в Киевсовет представили Трубицына как мецената и букиниста, основателя благотворительного фонда "Культурные новации".
- По данным общественной организации "Честно", Трубицын был помощником народного депутата от "Партии регионов" Александра Фельдмана в 2012-2014 годах.
- По данным Youcontrol, дважды привлекался к ответственности по статье "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции" в 2016 и 2018 годах.