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НАБУ разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа", но он скрылся на авто

Среда, 9 февраля 2022, 18:16
Владислав Трубицын. Фото: facebook-страница политика

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына на получении взятки, однако он сумел скрыться на автомобиле.

Источник: источники УП в Киевсовете, издание "Слово и дело"

Детали: Политик сумел убежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают.

В прессслужбе бюро сообщают, что также разоблачили помощника депутата, директора и двух заместителей одного из коммунальных предприятий Киева и еще одно приближенное к депутату лицо. Источники УП в Киевсовете сообщили, что задержали приближенного к депутату Александра Коча.

Депутат требовал у предпринимателя взятку в размере 1 миллиона 260 тысяч гривен.

Дело возбудили по выдаче разрешений на торговлю в МАФах.

Трубицын занимает должность главы постоянной комиссии КМР по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Депутат совместно с вышеупомянутыми пятью пособниками договорился потребовать от бизнесмена взятку за разрешение на торговлю в МАФах в центре Киева. Речь идет о 7 торговых точках в разных районах столицы.

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Изъятая детективами взятка
Изъятая детективами взятка
Фото: пресс-служба НАБУ

Предыстория:

  • Осенью 2020 года в партии "Слуга народа" при номинировании кандидатов в Киевсовет представили Трубицына как мецената и букиниста, основателя благотворительного фонда "Культурные новации".
  • По данным общественной организации "Честно", Трубицын был помощником народного депутата от "Партии регионов" Александра Фельдмана в 2012-2014 годах.
  • По данным Youcontrol, дважды привлекался к ответственности по статье "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции" в 2016 и 2018 годах.

Украинская правда, дополнено 19:30
Темы: Слуга народаКиевНАБУ


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