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"Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета и свой план

Воскресенье, 20 сентября 2020, 16:19
Слуга народа представила кандидатов в депутаты Киевсовета и свой план
"Слуга народа" в Facebook

Народный депутат фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук представила кандидатов в депутаты Киевского городского совета от политсилы "Слуга народа".

Источник: представление кандидатов в Киевсовет от партии на городской партийной конференции "Слуги народа", которая прошла во внутреннем дворе университета им.Т.Шевченко, передает "Интерфакс-Украина", "Слуга народа" в Facebook

Детали: Возглавила список партии на выборах в Киеве координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад" и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Прямая речь главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко: "Евгения Кулеба будет первым, так называемым, нулевым номером, то есть если партия "Слуга народа" наберёт хотя бы 5%, остальные не факт, что попадут, им ещё нужно будет поработать.

Такая избирательная система, сорри, мы такую приняли, сами теперь не знаем, что с ней делать, честно говоря, а вот Евгения, в таком случае точно будет в Киевсовете".

Затори, розкрадання міського бюджету, афери на ринку житла та неякісні комунальні послуги. Київ потребує перезавантаження влади, аби забезпечити містянам гідне майбутнє. Які ще існують проблеми в столиці та як їх вирішити? Дивіться наживо.

Опубликовано Слуга Народу Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Детали: Как сообщает "Слуга народа" в Facebook, первая десятка политсилы на выборах в Киевсовет выглядит так:

  1. Евгения Кулеба, общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад".
  2. Михаил Присяжнюк, правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта "Один за всех".
  3. Елена Говорова, легкоатлетка, призер Олимпийских игр, телеведущая.
  4. Юрий Федоренко, частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации "Твердыня".
  5. Владислав Трубицын, букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда "Культурная новации".
  6. Лилия Пашинная, адвокат.
  7. Георгий Зантарая, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.
  8. Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки.
  9. Виктория Бурдукова, телевизионная продюсер ("Ревизор", "Страсти по Ревизором"), председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии.
  10. Зоряна Скалецкая, бывшая министр здравоохранения, юрист в области медицинского права.

Верещук также представила план решения топ-10 проблем столицы.

 
пресс-служба президента

В опубликованном плане указаны такие проблемы как хищение городского бюджета, пробки, загрязнение города, запущенная "социалка", некачественные жилищно-коммунальные услуги, проблемы общественного транспорта, недостаточная инклюзивность городского пространства, незаконные застройки, аферы на рынке жилья. Десятой проблемой Киева, по мнению партии "Слуга народа", является мэр города Виталий Кличко.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаКиеввиборы
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