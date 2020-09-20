"Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета и свой план

Народный депутат фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук представила кандидатов в депутаты Киевского городского совета от политсилы "Слуга народа".

Источник: представление кандидатов в Киевсовет от партии на городской партийной конференции "Слуги народа", которая прошла во внутреннем дворе университета им.Т.Шевченко, передает "Интерфакс-Украина", "Слуга народа" в Facebook

Детали: Возглавила список партии на выборах в Киеве координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад" и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Прямая речь главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко: "Евгения Кулеба будет первым, так называемым, нулевым номером, то есть если партия "Слуга народа" наберёт хотя бы 5%, остальные не факт, что попадут, им ещё нужно будет поработать.

Такая избирательная система, сорри, мы такую приняли, сами теперь не знаем, что с ней делать, честно говоря, а вот Евгения, в таком случае точно будет в Киевсовете".

Затори, розкрадання міського бюджету, афери на ринку житла та неякісні комунальні послуги. Київ потребує перезавантаження влади, аби забезпечити містянам гідне майбутнє. Які ще існують проблеми в столиці та як їх вирішити? Дивіться наживо. Опубликовано Слуга Народу Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Детали: Как сообщает "Слуга народа" в Facebook, первая десятка политсилы на выборах в Киевсовет выглядит так:

Евгения Кулеба, общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад". Михаил Присяжнюк, правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта "Один за всех". Елена Говорова, легкоатлетка, призер Олимпийских игр, телеведущая. Юрий Федоренко, частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации "Твердыня". Владислав Трубицын, букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда "Культурная новации". Лилия Пашинная, адвокат. Георгий Зантарая, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины. Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки. Виктория Бурдукова, телевизионная продюсер ("Ревизор", "Страсти по Ревизором"), председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии. Зоряна Скалецкая, бывшая министр здравоохранения, юрист в области медицинского права.

Верещук также представила план решения топ-10 проблем столицы.

пресс-служба президента

В опубликованном плане указаны такие проблемы как хищение городского бюджета, пробки, загрязнение города, запущенная "социалка", некачественные жилищно-коммунальные услуги, проблемы общественного транспорта, недостаточная инклюзивность городского пространства, незаконные застройки, аферы на рынке жилья. Десятой проблемой Киева, по мнению партии "Слуга народа", является мэр города Виталий Кличко.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.