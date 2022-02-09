НАБУ задержало депутата Киевсовета Трубицына и других причастных к получению взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, сбежавшего от правоохранителей после разоблачения на получении взятки в 1,2 миллиона гривен.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Депутата Киевсовета и других чиновников, разоблаченных на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса".

Детали: Правоохранители решают вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении.

Что было раньше: Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.

Однако во время разоблачения правохранителями, Трубицын сумел убежать на авто, как сообщили "Украинской правде" источники в Киевсовете. Агенты НАБУ сумели задержать одного из приближенных к Трубицыну – его неофициального помощника Александра Коча.