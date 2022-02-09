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Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Среда, 9 февраля 2022, 21:43
Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: Getty images

Российские официальные лица не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность", - сказала Захарова.

По ее словам, "интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президента РФ тоже приглашали, но он отказался.

Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.

Правительственную делегацию Германии возглавит канцлер Олаф Шольц, а США будут представлены мощной делегацией, которая включит представителей как администрации президента, так и Конгресса.

Приезд вице-президентки США Камалы Гаррис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие. В то же время, источники ЕвроПравды также подтверждают ее запланированное участие.

Из-за пандемии коронавируса размер и площадь конференции были значительно уменьшены, а количество участников, мероприятий, мест и размеров делегаций сократилось на две трети.

Темы: Росcиядипломатические отношениявойна


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