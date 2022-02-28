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Будет международный трибунал: Зеленский в ответ на обстрел Россией Харькова

Светлана КизиловаПонедельник, 28 февраля 2022, 23:21

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ предстанет перед трибуналом из-за военных преступлений, которые совершает. В частности, речь идет о массивном обстреле жилых кварталов Харькова 28 февраля.

Источник: обращение президента вечером в понедельник

Детали: Зеленский подчеркнул, что жестокие обстрелы мирного Харькова из реактивной артиллерии - это однозначно военное преступление. Он добавил, что в Харькове нет ни одного военного объекта, а десятки записей очевидцев доказывают, что атака российской артиллерии была не отдельным ложным залпом, а сознательным уничтожением людей, потому что россияне знали, куда стреляют.

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Прямая речь президента: За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Здесь Украина. Здесь Европа. Здесь 2022 год. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, следует остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов.

Через пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такова она "братская дружба".

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Темы: РосcиявойнаХарьков
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