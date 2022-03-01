Укрзализныця запускает эвакуационный рейс из Чопа в Чехию
Вторник, 1 марта 2022, 01:32
Во вторник, 1 марта, Укрзализныця запустит эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию.
Источник: Укрзализныця в Facebook
Дословно: "1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Он будет делать остановки по территории Словакии и Чехии".
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Детали: Отправление рейса ориентировочно состоится 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30.
Укрзализныця уточняет, что посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
"Приоритет предоставляется женщинам и детям. Проезд бесплатный" – отмечают в сообщении.
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Напомним: Укрзализныця назначила дополнительные дизель-поезда из западной Украины в Польшу и обратно, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, направляющихся в страны ЕС.