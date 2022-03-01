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Укрзализныця запускает эвакуационный рейс из Чопа в Чехию

Ольга ГлущенкоВторник, 1 марта 2022, 01:32
Укрзализныця запускает эвакуационный рейс из Чопа в Чехию
Фото УЗ

Во вторник, 1 марта, Укрзализныця запустит эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Дословно: "1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Он будет делать остановки по территории Словакии и Чехии".

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Детали: Отправление рейса ориентировочно состоится 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30.

Укрзализныця уточняет, что посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

"Приоритет предоставляется женщинам и детям. Проезд бесплатный" – отмечают в сообщении.

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Напомним: Укрзализныця назначила дополнительные дизель-поезда из западной Украины в Польшу и обратно, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, направляющихся в страны ЕС.

Темы: железная дорогавойнаУкрзализныця
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