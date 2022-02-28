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Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Польшу

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 09:40
Фото УЗ

Укрзализныця назначила дополнительные дизель-поезда из западной Украины в Польшу и обратно, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, направляющихся в страны ЕС.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: В частности, назначено:

  • поезд № 7620/7621 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 09:00;
  • поезд №7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 14:00;
  • поезд №7625/7626 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля 02:00;
  • поезд 949/950 Львов – Грубешев будет отправляться из Львова 28 февраля и 1-2 марта в 08:00;
  • поезд №7625/7626 Львов – Чоп – Львов отправится из Львова в 11:00 28 февраля.

Посадка в дизель-поезда будет проходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям.

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Темы: Укрзализныцявойна
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