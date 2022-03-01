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В Украине прошел первый тест Starlink: скорость - до 200 Мбит/с

Роман РоманюкВторник, 1 марта 2022, 02:50

Инженер из Киева Олег Кутков провел у себя дома тест спутникового интернет Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

Источник: Facebook Куткова.

Дословно: "SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина! Приемник разместил прямо за моим окном, даже без регулировки и с отключенными моторами.

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Максимальная скорость некоторое время была 200 Мбит/с".

Детали: Кутков объяснил, что приобрел оборудование для получения интернета давно, но до сих пор оно не ловило сигнал.

В комментарии под постом он написал, что, когда услышал о доступности Starlink в Украине, решил протестировать оборудование.

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Дословно: "На днях Маск написал, что теперь сервис работает в Украине. Я проверил, у меня не работало, стал общаться с народом из SpaceX, решали вопросы и вот мой первый официальный тест".

Что было раньше: Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

Темы: интернетМаскФедоров
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