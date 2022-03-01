Испания легализует мигрантов из Украины

В Испании намерены легализовать всех украинских мигрантов.

Источник: премьер-министр Испании Педро Санчез в Twitter, Укринформ

Прямая речь Санчеза: "В Испании проживает около 100 тыс. украинцев.

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Мы намерены принять несколько решений, чтобы они здесь легально жили и работали, а также имели доступ к образованию, здравоохранению и социальной защите, как все граждане этого государства".

Детали: Санчез подчеркнул, что Европа потеряет гораздо больше, если будет толеровать разрушение Путиным мирового порядка, чем если будет применять против РФ жесткие санкции.

"Сколько будет стоить нам, если мы позволим Путину нарушать международное право? Для Европы цена будет абсолютно неприемлемой, значительно выше, чем мы заплатим из-за экономических санкций", - отметил премьер.