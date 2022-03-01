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Украина получит от ЕС 70 боевых самолетов

Вторник, 1 марта 2022, 04:34

Вооруженные силы Украины получат в рамках помощи Евросоюзу 70 боевых самолетов.

Источник: Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Дословно: "Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания".

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Детали: В ведомстве сообщили, что помощь поступит от трех стран:

  • Болгария предоставит 16 единиц Миг-29 и 14 штук Су-25;
  • Польша – 28 единиц Миг-29;
  • Словакия – 12 штук Миг-29.

Справка: По данным Wikipedia, на вооруженных ВСУ по состоянию на 2019 год было около 30 единиц Су-25 и около 37 Миг-29.

Миг-29 – советский истребитель четвертого поколения, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей противника.

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Су-25 – штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, поражает наземные и надводные цели, а также воздушные маломаневринные цели типа вертолетов, десантных или транспортных самолетов.

Темы: ЕСвойнаармия
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