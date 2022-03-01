Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получит от ЕС 70 боевых самолетов

Вторник, 1 марта 2022, 05:34

Вооруженные силы Украины получат в рамках помощи Евросоюзу 70 боевых самолетов.

Источник: Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Дословно: "Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания".

Детали: В ведомстве сообщили, что помощь поступит от трех стран:

  • Болгария предоставит 16 единиц Миг-29 и 14 штук Су-25;
  • Польша – 28 единиц Миг-29;
  • Словакия – 12 штук Миг-29.

Справка: По данным Wikipedia, на вооруженных ВСУ по состоянию на 2019 год было около 30 единиц Су-25 и около 37 Миг-29.

Миг-29 – советский истребитель четвертого поколения, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей противника.

Су-25 – штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, поражает наземные и надводные цели, а также воздушные маломаневринные цели типа вертолетов, десантных или транспортных самолетов.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЕСвойнаармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
ЕС
ЕС зарегистрировал украинскую заявку на членство
В течение суток Запад передал Украине тысячи единиц оружия и 340 млн евро помощи
8 президентов государств ЕС выступили за ускоренное вступление Украины в Евросоюз
Последние новости
19:09
Враг попал в телебашню в Харькове: трансляция оборвана
18:59
В России на митингах задержали более 4 тысяч человек
18:51
В условиях военного положения: Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки
18:50
ВИДЕОНад Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
В путинском Совете по правам человека заявили о тяжелых последствиях войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
Все новости...