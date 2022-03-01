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Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам

Ольга ГлущенкоВторник, 1 марта 2022, 04:54
Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам
фото: Getty Images

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Источник: сайт Mastercard

Дословно: "В результате санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений (России – ред.) в платежной системе Mastercard".

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Детали: В сообщении отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных требований.

В Mastercard также добавляют, что вторжение РФ "стало разрушительным для народа Украины".

Перечень заблокированных российских учреждений Mastercard пока не обнародует.

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Mastercard предупредила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановке их участия в международной платежной системе. 

Уведомления получили ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его "дочкой" карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей, а также в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать – это должна обеспечить Национальная система платежных карт.

Напомним: Владимир Зеленский обратился к платежным системам Visa и Mastercard с призывом отключить Россию от услуг компаний.

Темы: санкцииРосcиябанкивойна
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