В Украине создали чат-бот для сбора улик к искам против Путина
В Украине создали чат-бот Tribunal.ua для сбора фото- и видеодоказательств для юридических исков против Владимира Путина.
Источник: Tribunal.ua
Дословно: "Чат-бот TRIBUNAL.UA собирает фото- и видеодоказательства для юридических исков. Сейчас каждый украинец — свидетель войны. Все случаи совершения преступления должны быть зафиксированы и использованы в юридической плоскости на международной арене для того, чтобы увидеть Владимира Путина в Гааге" .
Детали: Бот доступен в Telegram @tribunal_ru_bot.
Чтобы зафиксировать преступление, нужно достать камеру и начать съемку:
- Собственное лицо и назовите: ФИО, дату, время и точное место съемки (геолокация)
- Свидетельства раненых и пострадавших с указанием ФИО и даты рождения, контактных данных (адрес, номер телефона)
- Детали повреждения имущества (здания, транспортных средств, другого имущества)
- Детали врага (техника, оружие врага, передвижение, личные данные)
Что фиксировать?
1. Доказательства убийства и насилия гражданских или военных:
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- убийства
- истязание (избиение, изнасилование, увечье)
- удержание в заложниках или в плену
2. Доказательства использования оружия и военной техники РФ:
- обстрелы из стрелкового оружия, артиллерии или воздуха
- использование огнестрельного оружия
- передвижение и применение военной техники
3. Доказательства грабежа, завладения и разрушения имущества гражданского общества и государства:
- присвоение и разрушение имущества, транспорта, горючего
- разрушение культурных памятников
4. Персональные данные врага:
- персональные данные, документы, паспорта
- позывные и псевдонимы
- опознавательные знаки
Все присланные материалы будут собраны и использованы по делу против России.
Отмечается, что прежде всего чат-бот TRIBUNAL.UA понадобится силам территориальной обороны, которые находятся все время на улицах, но также им может воспользоваться любой.
Напомним: Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование по совершению Россией военного преступления и преступления против человечества в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности "сохранения доказательств".