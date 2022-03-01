В Украине создали чат-бот для сбора улик к искам против Путина

В Украине создали чат-бот Tribunal.ua для сбора фото- и видеодоказательств для юридических исков против Владимира Путина.

Источник: Tribunal.ua

Дословно: "Чат-бот TRIBUNAL.UA собирает фото- и видеодоказательства для юридических исков. Сейчас каждый украинец — свидетель войны. Все случаи совершения преступления должны быть зафиксированы и использованы в юридической плоскости на международной арене для того, чтобы увидеть Владимира Путина в Гааге" .

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Детали: Бот доступен в Telegram @tribunal_ru_bot.

Чтобы зафиксировать преступление, нужно достать камеру и начать съемку:

Собственное лицо и назовите: ФИО, дату, время и точное место съемки (геолокация)

Свидетельства раненых и пострадавших с указанием ФИО и даты рождения, контактных данных (адрес, номер телефона)

Детали повреждения имущества (здания, транспортных средств, другого имущества)

Детали врага (техника, оружие врага, передвижение, личные данные)

Что фиксировать?

ВИДЕО ДНЯ

1. Доказательства убийства и насилия гражданских или военных:

убийства

истязание (избиение, изнасилование, увечье)

удержание в заложниках или в плену

2. Доказательства использования оружия и военной техники РФ:

обстрелы из стрелкового оружия, артиллерии или воздуха

использование огнестрельного оружия

передвижение и применение военной техники

3. Доказательства грабежа, завладения и разрушения имущества гражданского общества и государства:

присвоение и разрушение имущества, транспорта, горючего

разрушение культурных памятников

4. Персональные данные врага:

персональные данные, документы, паспорта

позывные и псевдонимы

опознавательные знаки

Все присланные материалы будут собраны и использованы по делу против России.

Сайт чат-бота

Facebook

Отмечается, что прежде всего чат-бот TRIBUNAL.UA понадобится силам территориальной обороны, которые находятся все время на улицах, но также им может воспользоваться любой.

Напомним: Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование по совершению Россией военного преступления и преступления против человечества в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности "сохранения доказательств".