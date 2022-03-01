После взрыва в Харьковской ОГА по меньшей мере двое погибших

В результате авиационного удара по центру Харькова и попадания ракеты в здание ОГА, по меньшей мере, два человека погибли.

Источник: комментарий УП заместителя председателя ОГА Романа Семенухи.

Цитата: "Был из самолета удар ракетами двумя по площади и зданию.

Подтверждены двое погибших, но там еще разбирают завал, возможно, количество жертв возрастет.

Спасатели наши – настоящие герои, не боятся ничего, работают, достают людей".

Харківська ОДА після російської ракети pic.twitter.com/DxPG3U8W9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Подробности: ГСЧС сообщает о 6 пострадавших, из которых один ребенок. Спасатели уточняют количество погибших.

По словам Семенухи, после взрыва здание ОГА вряд ли будет пригодно для использования.

Цитата: "Там пробои и разрушения, использовать дальше здание нельзя. Россияне продолжают бить по центру".

Что было раньше: Российская авиация нанесла два ракетных удара по центру Харькова, одна ракета попала в площадь Свободы, другая – в здание ОГА.