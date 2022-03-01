Фигуристов России и Беларуси отстранили от международных соревнований

Международный союз конькобежцев решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь, от состязаний, проходящих под его эгидой.

Источник: заявление на официальном сайте от 1 марта

Дословно: "Совет ISU вновь заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мысли обращены ко всему украинскому народу и стране… Совет оценит возможности оперативной гуманитарной помощи украинским членам ISU.

Совет ISU внимательно изучил заявление МОК от 28 февраля 2022 года, а также обращения, полученные от членов ISU и других лиц, призывающих запретить участие фигуристов и официальных лиц из России и Беларуси в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по фигурному катанию.

Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился тем, что до дальнейшего уведомления никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты ISU".

Напомним: В связи с агрессией против Украины все российские и белорусские национальные сборные и клубы отстранены от хоккейных и футбольных международных соревнований.