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Лукашенко уверяет, что Беларусь не собирается воевать против Украины, но приготовил ПВО

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 10:52
Лукашенко и Путин, фото AFP via Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.

Источник: Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, пишет БЕЛТА

Прямая речь: "Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно".

"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости".

Детали: Лукашенко заявил, что белорусская армия прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря "для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия".

По словам Лукашенко, американцы признали, что не видят, чтобы Вооруженные Силы Беларуси принимали участие в войне против Украины или готовились к участию.

"Это в ответ на заявления наших беглых мерзавцев, которые развернули кампанию по всей Беларуси, что завтра эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы", - заверил он.

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При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить "ударов в спину" российским войскам.

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", - сказал он.

"По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", - заявил Лукашенко.

Обновлено: При этом в пресс-службе оперативного командования "Север" сообщили УП, что присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют уже третий день.

Темы: Лукашенко
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