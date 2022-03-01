На территорию Черниговской области вошли белорусские войска.

Источник: спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов в комментарии Суспільному, пресс-служба оперативного командования "Север" в комментарии УП

Детали: Он подтвердил информацию о том, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.

Как добавили в пресс-службе оперативного командования "Север", присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют уже третий день. Идентифицируют их по маркировке в виде 0.

Также в командовании добавили, что у белорусов слабый боевой дух, и они не желают воевать против украинцев.

Что предшествовало: Во вторник самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.