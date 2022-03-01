Шойгу оправдывает войну против Украины защитой России

Министр обороны России Шойгу заявил, что главной задачей войны России против Украины является защита РФ от военной угрозы со стороны запада.

Источник: подконтрольные Кремлю издания ТАСС и "РИА Новости"

Дословно: "Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине".

Детали: По словам Шойгу, армия РФ не "оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

По его словам, удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

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