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Шойгу оправдывает войну против Украины защитой России

Алена МазуренкоВторник, 1 марта 2022, 11:21
Шойгу оправдывает войну против Украины защитой России

Министр обороны России Шойгу заявил, что главной задачей войны России против Украины является защита РФ от военной угрозы со стороны запада.

Источник: подконтрольные Кремлю издания ТАСС и "РИА Новости"

Дословно: "Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

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Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине".

Детали: По словам Шойгу, армия РФ не "оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

По его словам, удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

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Предыстория:

  • Оккупанты 28 февраля и 1 марта обстреляли жилые районы Харькова.
  • 1 марта враги ударили ракетой в здание Харьковской ОГА. В Харькове десятки погибших и раненых.
  • В МИД Украины надеются, что в будущем руководство РФ предстанет перед международным процессом вроде Нюрнбергского за преступления во время войны в Украине.
  • По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.

Темы: РосcияУкраинавойна
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