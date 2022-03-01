Шойгу оправдывает войну против Украины защитой России
Вторник, 1 марта 2022, 11:21
Министр обороны России Шойгу заявил, что главной задачей войны России против Украины является защита РФ от военной угрозы со стороны запада.
Источник: подконтрольные Кремлю издания ТАСС и "РИА Новости"
Дословно: "Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.
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Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине".
Детали: По словам Шойгу, армия РФ не "оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".
По его словам, удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.
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Предыстория:
- Оккупанты 28 февраля и 1 марта обстреляли жилые районы Харькова.
- 1 марта враги ударили ракетой в здание Харьковской ОГА. В Харькове десятки погибших и раненых.
- В МИД Украины надеются, что в будущем руководство РФ предстанет перед международным процессом вроде Нюрнбергского за преступления во время войны в Украине.
- По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.