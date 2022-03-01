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Зеленский: После удара в центр Харькова Россия – государство-террорист

Роман ПетренкоВторник, 1 марта 2022, 12:34

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия превратилась в государство-террориста после ракетного удара по площади свободы в Харькове.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы. В площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такое утро народа Украины.

Ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия – это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет.

Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на такую ​​преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах.

Харьков и Киев для России сейчас наиболее важны мишени. Террор направлен на то, чтобы сломить нас. Чтобы сломать наше сопротивление. Они идут на нашу столицу так же, как и в Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня – ключевой приоритет для государства. Во всех городах Украины должно сделать все, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти каждого города. Но Киев – это особенно. Защитим Киев – защитим государство. Киев – это сердце нашей страны. И оно должно биться. И оно будет драться, чтобы победила жизнь"

Детали: В этом видео обращении Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова для профессиональной обороны столицы.

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Темы: ЗеленскийХарьковРосcиявойна
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