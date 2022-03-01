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В оккупированном Купянске люди вышли на митинг за Украину

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 12:56
Купянск 1 марта, скриншот видео

В городе Купянск Харьковской области, который с разрешения мэра перешел под контроль оккупантов, местные жители устроили митинг за Украину.

Источник: соцсети

Детали: Люди вышли с украинскими флагами и выкрикивают: "Будет все Украина!".

Они также толпой бросились на автомобиль, в котором, по предварительным данным, ехали российские оккупанты.

Люди также стоят перед российскими военными и их техникой и скандируют: "Уходите!".

На видео видно, что оккупанты использовали для разгона митинга слезоточивый газ.

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Что предшествовало: Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в Купянске.

Прокуратура области сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

В то же время, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что в отношении Купянска "выясняется ситуация" и "не все там так просто".

Темы: Харьковская областьакциивойнаРосcия
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