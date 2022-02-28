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Мэру Купянска, который сдал город оккупантам, сообщили о подозрении в госизмене

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 15:00
Мэру Купянска, который сдал город оккупантам, сообщили о подозрении в госизмене
скриншот

Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Источник: Офис генпрокурора                            

Детали: Установлено, что 27 февраля он обратился к командованию вооруженных сил Российской Федерации, незаконно расположенным на территории Купянска, с предложением оказать поддержку и материальное обеспечение при нахождении российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих вооруженных сил РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

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Он действовал умышленно с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете.

В результате совершения таких действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Напомним: Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

ВИДЕО ДНЯ

По статье "Государственная измена" задержаны мэр Южного Харьковской области, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.

Темы: Харьковская областьгосизменавойнаРосcия
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