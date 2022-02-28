Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэру Купянска, который сдал город оккупантам, сообщили о подозрении в госизмене

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 16:00
скриншот

Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Источник: Офис генпрокурора                            

Детали: Установлено, что 27 февраля он обратился к командованию вооруженных сил Российской Федерации, незаконно расположенным на территории Купянска, с предложением оказать поддержку и материальное обеспечение при нахождении российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих вооруженных сил РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

Он действовал умышленно с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете.

В результате совершения таких действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Напомним: Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

По статье "Государственная измена" задержаны мэр Южного Харьковской области, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.

Темы: Харьковская областьгосизменавойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

США закрыли небо для российских самолетов

фотоВ Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка

видеоОккупанты бомбят Житомир: попали в дом возле больницы

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине настоящий геноцид, гибнут десятки мирных – глава области
По статье "госизмена" задержали мэр города в Харьковской области
На Харьковщине отразили все попытки наступления, у врага большие потери
Последние новости
06:07
В Харькове возле военного госпиталя были бои: потерь среди защитников нет
06:04
Минцифры запустило флешмоб по сбору средств "Отправ Путина на Юпитер"
05:34
Exxon Mobil прекращает добывать нефть и газ в России
05:30
"Путин просчитался": Байден похвалил украинский народ за храбрость и решительность
05:02
Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а Аmerican Еxpress – сотрудничество с банками
04:30
фотоАвстрия предоставит Украине горючее, шлемы и бронежилеты
04:25
Госпогранслужба: Граница с ЕС и Молдовой уже менее загружена
04:15
США закрыли небо для российских самолетов
04:00
Враг минирует брошенную технику – Центр противодействия дезинформации
03:53
фото, видеоЖительница Бурятии вышла на пикет: узнала сына среди пленных в Украине
Все новости...