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В регионах России новые google-тренды: погибшие, потери

"Украинская правда"Вторник, 1 марта 2022, 15:56
В регионах России новые google-тренды: погибшие, потери

В отдаленных регионах России с начала полномасштабного вторжения в Украину вырос тренд на поиск по словам "погибшие" и "потери".

Источник: УП

 
 

Детали: С 24 февраля в России значительно выросли запросы в google "погибшие", "потери" и "пленные".

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При этом запрос "погибшие" с 1 марта преобладает над другими двумя.

Больше всего ищут по запросу "погибшие" в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Еврейской Автономной Области, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Алтае, Тиве, Ингушетии, Ставропольском крае, Псковской области, Амурской области Курской, Костромской области, Адыгее, Кемеровской области, Алтайском крае, Дагестане, Волгоградской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Мордовии и Коме.

 
 
 
 
 

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Темы: Росcиявойнаинтернет
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