Русские ударили ракетами по Киевской телевышке
Российские войска нанесли удар по Киевской телевышке.
Источник: Суспільне, соцсети, Офис президента, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно Суспільне: В Киеве стреляли в телевышку.
Детали: Впоследствии в телебашню, видимо, попала еще одна вражеская ракета.
В Офисе президента сообщили, что произошло попадание в аппаратную вещателя на телевышке.
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Там отметили, что будут временно отсутствовать каналы, но в ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. Также ряд каналов можно смотреть в Youtube и на сервисе Megogo.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате удара повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.