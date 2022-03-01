Русские ударили ракетами по Киевской телевышке

Российские войска нанесли удар по Киевской телевышке.

Источник: Суспільне, соцсети, Офис президента, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно Суспільне: В Киеве стреляли в телевышку.

Детали: Впоследствии в телебашню, видимо, попала еще одна вражеская ракета.

В Офисе президента сообщили, что произошло попадание в аппаратную вещателя на телевышке.

Там отметили, что будут временно отсутствовать каналы, но в ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. Также ряд каналов можно смотреть в Youtube и на сервисе Megogo.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате удара повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.