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Русские ударили ракетами по Киевской телевышке

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 17:16
Суспільне

Российские войска нанесли удар по Киевской телевышке.

Источник: Суспільне, соцсети, Офис президента, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно Суспільне: В Киеве стреляли в телевышку.

Детали: Впоследствии в телебашню, видимо, попала еще одна вражеская ракета.

В Офисе президента сообщили, что произошло попадание в аппаратную вещателя на телевышке.

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Там отметили, что будут временно отсутствовать каналы, но в ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. Также ряд каналов можно смотреть в Youtube и на сервисе Megogo.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате удара повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

Темы: Киевтелевидениевойна
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