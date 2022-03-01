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Ермак об атаке на Бабий Яр: Убивают жертв Холокоста во второй раз

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 16:47
Ермак об атаке на Бабий Яр: Убивают жертв Холокоста во второй раз
Андрей Ермак, фото с его Facebook

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне ударили ракетой по Киевской телебашне, возле которой расположен мемориальный комплекс "Бабий Яр".

Источник: Ермак в Facebook

Дословно: "Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз".

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Детали: Глава ОП также сообщил, что президент Владимир Зеленский дает интервью CNN и Reuters.

"Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно". – добавил он.

Что предшествовало: Во вторник российские войска нанесли удар по Киевской телебашне, попали в аппаратную вещателя.

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Темы: Андрей ЕрмакКиеввойна
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