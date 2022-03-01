Ермак об атаке на Бабий Яр: Убивают жертв Холокоста во второй раз
Вторник, 1 марта 2022, 17:47
Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне ударили ракетой по Киевской телебашне, возле которой расположен мемориальный комплекс "Бабий Яр".
Источник: Ермак в Facebook
Дословно: "Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз".
Детали: Глава ОП также сообщил, что президент Владимир Зеленский дает интервью CNN и Reuters.
"Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно". – добавил он.
Что предшествовало: Во вторник российские войска нанесли удар по Киевской телебашне, попали в аппаратную вещателя.