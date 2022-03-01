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Зеленский: Через 80 лет бомба снова падает на Бабий Яр, а мир остается молчаливым

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 18:50

Президент Владимир Зеленский провел параллели между действиями российского агрессора и фашистскими захватчиками.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..."

Что предшествовало: Россияне ударили ракетами по Киевской телебашне, возле которой расположен мемориальный комплекс "Бабий Яр".

Пять человек погибли, еще пять получили ранения.

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Темы: войнаКиев
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