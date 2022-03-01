Зеленский: Через 80 лет бомба снова падает на Бабий Яр, а мир остается молчаливым
Вторник, 1 марта 2022, 17:50
Президент Владимир Зеленский провел параллели между действиями российского агрессора и фашистскими захватчиками.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..."
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Что предшествовало: Россияне ударили ракетами по Киевской телебашне, возле которой расположен мемориальный комплекс "Бабий Яр".
Пять человек погибли, еще пять получили ранения.