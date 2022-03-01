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"Русский корабль иди на х*й". УП нашла в Европе яхты российских олигархов

Михаил ТкачВторник, 1 марта 2022, 19:26

После нападения России на Украину Европейский союз и страны цивилизованного мира почти сразу начали процесс изоляции и введения жестких санкций в отношении агрессора.

Так, 32 страны уже закрыли небо для России. Однако у страны остается море, а у российских олигархов яхты.

"Украинская правда" нашла яхты российских олигархов, приближенных к президенту России Путину.

Игорь Сечин

Яхта "Amore Vero"руководителя нефтегазодобывающей компании "Роснефть" Игоря Сечина стоит во Франции около Марселя в порту "LA CIOTAT"

 

 
 

"Amore Vero" яхта длиной 85,6 метров. Стоимость яхты составляет около 200 миллионов долларов. Это одна из самых больших яхт в мире. 

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Алишер Усманов 

Яхта Алишера Усманова Dilbar сейчас находится в порту немецкого города Гамбург. 

Судно длиной 156 метров стоит более чем полмиллиарда долларов.

 
 
 

Роман Абрамович 

Яхта Романа Абрамовича Eclipse сейчас находится в порту карибского острова Сент-Мартин, который принадлежит к французской юрисдикции.

 
 
 

Вторая яхта Абрамовича Solaris стоит в порту города Барселона (Испания).

 
 
 

Обе яхты Абрамовича стоят около 1,5 миллиарда долларов. 

Аркадий Ротенберг 

Яхта Аркадия Ротенберга Rahil сейчас находится в Турции в порту TUZLA.

 
 
 

Олег Дерипаска 

Яхта олигарха Олега Дерипаски Clio сейчас в Красном море и направляется на Мальдивские острова.

 
 
 

Как видим, яхты известных российских олигархов и столпов режима путина почему-то не швартуются в России, а преимущественно отдают предпочтение портам стран ЕС.

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Темы: Росcиявойнаолигархикорабли
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