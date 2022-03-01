Из-за обстрела россиянами центра Мариуполя погиб человек, трое ранены
По предварительным данным полиции, в центре Мариуполя в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов погиб по меньшей мере 1 человек, трое ранены.
Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел
Дословно: "По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. На месте работали полицейские.
Около 17:30 начались новые обстрелы города. Число пострадавших уточняется".
Детали: Российские оккупанты обстреляли жилые дома в центре города и Левобережном районе. Значительные разрушения получили также помещения школы №16.
Полицейские Донецкой области открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Что было раньше: Около 16:00 мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики нанесли артиллерийский удар по центру Мариуполя.
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