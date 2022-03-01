Из-за обстрела россиянами центра Мариуполя погиб человек, трое ранены

По предварительным данным полиции, в центре Мариуполя в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов погиб по меньшей мере 1 человек, трое ранены.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. На месте работали полицейские.

Около 17:30 начались новые обстрелы города. Число пострадавших уточняется".

Детали: Российские оккупанты обстреляли жилые дома в центре города и Левобережном районе. Значительные разрушения получили также помещения школы №16.

Полицейские Донецкой области открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов оккупантов Фото: пресс-служба МВД

Правоохранители устанавливают характер разрушений Фото: пресс-служба МВД

Последствия обстрелов Мариуполя ФОТО: ПРЕСС-сЛУЖБА МВД

Последствия обстрелов оккупантов по Мариуполю Фото: пресс-служба МВД

Что было раньше: Около 16:00 мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики нанесли артиллерийский удар по центру Мариуполя.