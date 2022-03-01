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Из-за обстрела россиянами центра Мариуполя погиб человек, трое ранены

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 19:14
Из-за обстрела россиянами центра Мариуполя погиб человек, трое ранены

По предварительным данным полиции, в центре Мариуполя в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов погиб по меньшей мере 1 человек, трое ранены.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. На месте работали полицейские.

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Около 17:30 начались новые обстрелы города. Число пострадавших уточняется".

Детали: Российские оккупанты обстреляли жилые дома в центре города и Левобережном районе. Значительные разрушения получили также помещения школы №16.

Полицейские Донецкой области открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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Последствия обстрелов оккупантов
Последствия обстрелов оккупантов
Фото: пресс-служба МВД
Правоохранители устанавливают характер разрушений
Правоохранители устанавливают характер разрушений
Фото: пресс-служба МВД
Последствия обстрелов Мариуполя
Последствия обстрелов Мариуполя
ФОТО: ПРЕСС-сЛУЖБА МВД
Последствия обстрелов оккупантов по Мариуполю
Последствия обстрелов оккупантов по Мариуполю
Фото: пресс-служба МВД

Что было раньше: Около 16:00 мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики нанесли артиллерийский удар по центру Мариуполя.

Темы: МариупольРосcиявойнаобстрел
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