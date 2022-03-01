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Попытки скрыть военный провал: Путинский режим заблокировал Эхо Москвы и Дождь

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 19:56
Попытки скрыть военный провал: Путинский режим заблокировал Эхо Москвы и Дождь
Путин, фото Getty Images

По инициативе генпрокуратуры России 1 марта были заблокированы сайты "Эха Москвы" и телеканала "Дождь".

Источник: сообщения этих медиа в Телеграм

Детали: Во вторник стало известно, что по инициативе генпрокуратуры России заблокированы сайты "Эха Москвы" и телеканала "Дождь".

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Роскомнадзор ранее угрожал этим и другим медиа блокировкой. Путинский режим таким образом борется с теми, кто в России освещает войну с Украиной не по кремлевским методичкам.

"Эхо Москвы" было отключено от эфира, написал в Telegram главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Телеканал "Дождь" в Telegram сообщил, что получил уведомление от властей о блокировке, но в нем не указаны конкретные материалы, которые Генпрокуратура сочла нарушающими российские законы.

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Перед этим в РФ отключили новостной сайт Сибири Тайга.инфо, независимый студенческий журнал DOXA, Интернет-агентство новостей "ТВ2. Новости Томска и Сибирь" и ряд других.

С 28 февраля в России заблокированы сайты "Настоящего времени", Крым.Реалии и New Times.

Почему это важно: президент страны-агрессора Владимир Путин и его свита из последних сил пытаются скрыть от россиян то, что творит российская военная машина в Украине – забрасывает ракетами жилые массивы мирных городов, мародерствует и уничтожает социальную инфраструктуру.

Кроме того, властям РФ крайне невыгодно, что россияне начинают понимать масштабы потерь своей армии. Как известно, украинские защитники уничтожают и берут в плен оккупантов тысячами, что очень деморализует путинские войска – начинается дезертирство и саботаж.   

Темы: СМИПутинвойнаРосcия
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