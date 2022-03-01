Роскомнадзор массово блокирует сайты, которые пишут о нападении России на Украину

Роскомнадзор начала массовую блокировку российских информационных сайтов из-за того, что они пишут о нападении путинской России на Украину.

Источник: Тайга.инфо, DOXA, ТВ2. Новости Томска и Сибирь, российский "Интерфакс"

Среди заблокированных порталов – новостной сайт Сибири Тайга.инфо, который публиковал онлайн о войне в Украине. Портал писал о том, что так называемая операция на Донбассе на самом деле полномасштабная война на всей территории Украины, что российские войска обстреливают Киев и другие города; о том, что гибнут мирные люди; о закрытом небе и санкциях против России и пр.

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скриншот с телеграм-странички

А также независимый студенческий журнал DOXA, который опубликовал "Справочник для антивоенных споров в семье и на работе".

Скриншот из гайда

Авторы этого гайда осудили нападение Путина на Украину, рассказали о том, что Россия атакует ракетами жилые дома и детсады по всей территории Украины, давали ссылки на официальные страницы украинских властей, где сообщалось о погибших российских солдатах, в то время как российские власти умалчивали о погибших россиянах.

скриншот из гайда

Интернет-агентство новостей "ТВ2. Новости Томска и Сибирь" – за онлайн-материал о войне.

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Скриншот из сайта

Дословно Тайга.инфо в Twitter: "Друзья, тут нас РКН заблокировал из-за вчерашнего онлайна про войну. Суть требований мы не понимаем, но вынуждены были пока убрать его с сайта, чтобы продолжить работать. РКН уведомлен об этом, но блокировка пока сохраняется. Скоро запустим новый онлайн. А также подписывайтесь на телегу пока можно".

Детали: Новостной портал отметил, что сайт заблокировали потому что в их "онлайне о событиях в мире, опубликованном 28 февраля, содержалась запрещенная информация".

Тайга.инфо опубликовала цитату из письма Роскомнадзора в адрес редакции. В нем российский регулятор заявляет, что на сайте содержались "информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности".

Редакция сообщила, что предупреждение о блокировке пришло в 03:25, когда журналисты "пытались немного поспать", и "блокировка произошла фактически сразу", то есть сайту даже не дали исполнить требования.

Портал заявил, что вынужден был исполнить требования РКН и снять тот материал, чтобы продолжить работу. Однако утром 1 марта они продолжили публиковать онлайн о 6-м дне российской войны в Украине.

Сайт DOXA также подчеркнул, что их заблокировали в России незаконно, так как с момента получения уведомления Роскомнадзора прошло менее 24 часов.

Сейчас читатели DOXA делятся архивной страничкой гайда о войне в Украине.

"ТВ2. Новости Томска и Сибирь" заявили, что после блокировки удалили онлайн, но некоторые страницы о российской войне в украине доступны по переходу по ссылкам из Telegram-страницы издания.

Ранее Роскомнадзор направил десяти российским СМИ требование об "удалении фейков" о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности в виде штрафов в размере до 5 млн рублей.

"Фейками" российский регулятор называет все материалы, в которых говорится об обстрелах российскими войсками украинских городов и гибели мирных жителей Украины, а также материалы, в которых так называемая путинская "операция" называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

Соответсвующие уведомения, согдачно данным российского "Интерфакса", получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана СМИ-иноагентом), "New Times", "Дождь" (признан СМИ-иноагентом), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии" (признан СМИ-иноагентом), "Новая Газета", "Журналист" (признан СМИ-иноагентом), "Лениздат".

Почему это важно: Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины. При этом Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.