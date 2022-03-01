ЦОС: Жители оккупированного Крыма отказываются от участия в войне против Украины

Центр оборонных стратегий 1 марта сообщает об угрозе привлечения армии Беларуси к войне России против Украины на фоне того, что 2 марта ожидается второй раунд украино-российских переговоров.

Столица и крупные города Украины остаются основной целью РФ, Мариуполю грозит десант из Азовского моря, а из-под Одессы российские десантные корабли вернулись в Севастополь. По данным ЦОС, в Крыму не хотят воевать против Украины.

Военные преступления РФ

Продолжаются ракетные атаки на жилые районы городов и гражданскую инфраструктуру, включая больницы и другие объекты социального назначения.

Сегодня еще раз гибли гражданские в результате обстрела центра г. Харьков. В частности, был нанесен ракетный удар по зданию областной администрации, в результате которого погибли более 10 человек и многие получили ранения. Исторические здания центра города подверглись значительному разрушению. Также в Харькове продолжаются обстрелы РСЗО и бомбардировки жилых кварталов.

Чернигов, Херсон, Мариуполь, Васильков и небольшие города вокруг линии фронта подвергаются подобным атакам, начиная с первых дней нападения. В некоторых (Счастье, Волновахе) гражданская инфраструктура полностью уничтожена.

Зафиксированы регулярные грабежи, мародерства и убийства некомбатантов со стороны оккупантов в разных регионах Украины. Российская Федерация продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине, хотя является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны.

Второй раунд украино-российских переговоров

Российская Федерация начала активно готовиться к следующей встрече с украинской стороной, которая предварительно запланирована на 2.03.22 на польско-белорусской границе. В частности, это проявляется в массированных атаках на гражданскую инфраструктуру, с целью принуждения украинских властей к принятию максимального количества условий РФ по прекращению войны.

Белорусская угроза

Раздаются угрозы от президента Беларуси Лукашенко о возможности мобилизации вооруженных сил РБ в течение 2-3 дней в случае угроз. Поэтому остается высокая вероятность возможности вторжения белорусских войск на территорию Украины, чтобы помочь России.

В настоящее время участие Беларуси в войне против Украины состояло из предоставления территории для вторжения войскам РФ и ракетных обстрелов и ударов авиации по украинским городам и инфраструктуре.

Несмотря на заявления Лукашенко о нейтральности, этот риск будет стабильно высок, учитывая полную зависимость диктатора от решений Кремля и отсутствие каких-либо успехов войск агрессора.

В настоящее время около 300 единиц бронированной техники ВС РФ находятся у границ с Украиной в готовности к вторжению. С целью легитимизации введения в Украину войск Лукашенко может организовать при участии РФ повод, в том числе с гибелью белорусских граждан.

Оружие сил сдерживания как последний инструмент устрашения

С 27.02 по приказу Путина силы сдерживания РФ находятся в особом режиме несения службы. Это еще один из элементов шантажа в рамках подготовки к переговорам с украинскими переговорщиками, а также предупреждение Западу не вмешиваться в "военную операцию" в Украине.

Оперативная ситуация в Киеве

Военным руководителем киевской государственной администрации на время войны назначен опытный генерал ВС Украины, бывший командующий Силами поддержки для обеспечения всесторонней обороны города, прежде всего в инженерной подготовке.

Самая большая опасность сейчас остается на севере и северо-западе от Киева (Иванков, Ворзель, Буча, Ирпень Гостомель). Продолжаются интенсивные бои, в которых враг теряет технику и личный состав.

Вместе с тем в течение 01.03. в Киев со стороны Беларуси прибывали резервные войска РФ вместе с элементами тылового обеспечения для пополнения топлива и боекомплекта подразделений, которые со вчера штурмовали окрестности столицы.

Российскими войсками производятся бомбардировки тактической авиацией и обстрелы РСЗО населенных пунктов и гражданской инфраструктуры на подступах к Киеву.

Ситуация в областных центрах

Помимо Киева, приоритетным направлением усилий российских войск являются крупные города юга Украины и Харьков.

Так, Херсон и Николаев четвертый день держат наступление противника с периодическими попытками прорыва обороны десантом или с помощью тяжелого вооружения. Сегодня в Херсон вошли подразделения агрессора. Город остается в осаде.

В Одессе второй день ожидается нападение российского десанта на побережье близ города. Одесса постоянно под обстрелами, в том числе с кораблей.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь, разрушая гражданскую инфраструктуру РСЗО.

Украинские войска сегодня использовали ОТР Точка-У по скоплению войск на аэродроме возле Бердянска, которые готовились усилить атаку на Мариуполь.

Ситуация в Черном и Азовском морях

В Азовском море близ Мариуполя находится один большой десантный корабль (БДК) с морской пехотой и техникой (около батальона). Вместе с десантным кораблем там находится патрульный корабль "Державин", осуществляющий защитные функции БДК. На вооружении патрульного корабля находятся 8 крылатых ракет "Калибр".

Указанные корабли могут создать для защитников города угрозу амфибийного десанта с моря во время очередного штурма, который, безусловно, планируется.

Остальные 11 крупных десантных кораблей, которые планировались к осуществлению десантирования вблизи Одессы, вернулись в Севастополь. По информации из достоверных источников, в Крыму личный состав морской пехоты, который на них загружен, находится в деморализованном состоянии.

Это связано, в первую очередь, с достаточной информированностью украинского населения Крыма о войне РФ против Украины. Понимание рисков участия в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВС Украины вызвало мощную оппозицию местного населения на участие их представителей в безнадежной компании Кремля.

Поэтому 810 отдельная бригада морской пехоты (городом постоянной дислокации является Крым) категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население – от мобилизации. Ожидается распространение этих настроений на все войска и граждан РФ, находящиеся в Крыму.

Обмен военнопленными

Первый обмен пленными состоялся в Сумской области: вернули пятерых бойцов из терробороны вместо одного российского офицера военной полиции.

Ориентировочные потери противника на 20:00 28.02.

Танков – более 200 единиц,

боевых бронированных машин разных типов – более 800 единиц,

вертолетов – около 30,

самолетов – около 30,

личного состава – более 6000 человек.

Дипломатическое измерение

Украина подала формальную заявку на вступление в ЕС, обращение президента Украины Владимира Зеленского депутаты Европарламента встретили аплодисментами стоя. Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС серьезно рассмотрит легитимный запрос на членство, впрочем, он также отметил, что это не будет легко, ведь у ЕС есть разные взгляды на дальнейшее расширение.

Подавляющим большинством голосов Европарламент одобрил резолюцию-рекомендацию государствам-членам ЕС предоставить статус кандидата. Ранее 8 глав центральноевропейских государств обратились с инициативой о принятии Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Как бы там ни было, ЕС должен официально подтвердить статус Украины как кандидата в члены ЕС вместо никчемного ритуального признания европейских стремлений Киева.

По результатам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Украины и КНР Пекин проявил готовность к посредническим услугам в установлении перемирия между Украиной и РФ. Китайский дипломат выразил "чрезвычайную обеспокоенность вредом гражданскому населению", а также добавил, что КНР уважает "территориальную целостность всех стран".

Это свидетельствует о возможных изменениях в позиции Пекина (Харьковское преступление?), ведь накануне Китай воздержался при голосовании за Резолюцию ООН по осуждению российского вторжения в Украину.

Поскольку Москва минимизирует негативные последствия изоляции со стороны Запада углублением зависимости от Поднебесной, китайский фактор может сыграть немаловажную роль в сдерживании российской агрессии.

Главный прокурор Международного уголовного суда заявил, что есть "должные основания считать", что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности, следовательно, МКС как можно скорее начнет официальное расследование.

В знак протеста против российской агрессии более 140 дипломатов покинули заседание Совета по правам человека ООН, когда слово было предоставлено министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.