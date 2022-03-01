Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг обстреливает Харьков

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 22:35

В Харькове – зарево и пожары после взрывов в разных районах, российские агрессоры продолжают обстреливать город.

Источник: Суспільне, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram

Детали: Предварительно, снаряды попали в институт танковых войск на Холодной Горе и упали на Павловом Поле.

Реклама:

По словам Геращенко, по Харькову только что (поздно вечером 1 марта) был нанесен ракетный удар по танковому училищу, а враг целился по военным составам. Он добавил, что вооружение со складов давно вывезено.

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: