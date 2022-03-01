Враг обстреливает Харьков

В Харькове – зарево и пожары после взрывов в разных районах, российские агрессоры продолжают обстреливать город.

Источник: Суспільне, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram

Детали: Предварительно, снаряды попали в институт танковых войск на Холодной Горе и упали на Павловом Поле.

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По словам Геращенко, по Харькову только что (поздно вечером 1 марта) был нанесен ракетный удар по танковому училищу, а враг целился по военным составам. Он добавил, что вооружение со складов давно вывезено.