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Враг обстреливает Харьков

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 23:35

В Харькове – зарево и пожары после взрывов в разных районах, российские агрессоры продолжают обстреливать город.

Источник: Суспільне, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram

Детали: Предварительно, снаряды попали в институт танковых войск на Холодной Горе и упали на Павловом Поле.

По словам Геращенко, по Харькову только что (поздно вечером 1 марта) был нанесен ракетный удар по танковому училищу, а враг целился по военным составам. Он добавил, что вооружение со складов давно вывезено.

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Темы: Харьковвойна
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