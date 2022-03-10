В Европарламенте провели акцию в поддержку Украины

В Страсбурге в штаб-квартире Европейского парламента состоялась акция в поддержку Украины.

Источник: Укринформ

Детали: Акция прошла по инициативе и с участием президента Европарламента Роберты Мецоли, мэра Страсбурга Жанны Барсегян, постоянного представителя Украины при Совете Европы Бориса Тарасюка.

Мэр Страсбурга в своем выступлении отметила, что город и Еврометрополис Страсбург совместно с регионом Гранд-Эст и региональными партнерами выражают свою поддержку украинцам и мобилизуют силы, чтобы оказать им всю необходимую помощь.

По словам Барсегян, эта акция призвана прислать мессидж "солидарности и миру".

"Это больше, чем город, демонстрирующий свою поддержку украинского народа, - это символ. Это наши ценности под ударом, и ради них мы должны объединиться", - подчеркнула она.

В свою очередь президент Европарламента отметила, что "это война против Украины, но также против того, что мы есть". По словам Мецоли, демократический мир еще никогда не был столь единым и солидарным, как сегодня с украинцами.

"Битва, которую вы ведете в Украине, это битва за Европу, и мы с вами... Мы, европейские депутаты, поддерживаем европейские стремления Украины, мы вместе работаем, чтобы добиться этой цели", - подчеркнула она.

Перед собравшимися выступили народные депутаты Украины Мария Мезенцева (председатель украинской делегации в ПАСЕ) и Елизавета Ясько. Мезенцева свое выступление начала, включив запись звука сирены. "От этого звука в 5 утра мы проснулись две недели назад. Мы думали, что это ошибка, не знали, как реагировать", - отметила она.

Депутаты рассказали об ужасах войны в Украине, о страданиях населения, о разрушительных и убийственных бомбардировках, о срывах российской стороной "зеленых коридоров" для эвакуации.

Они призвали присутствующих – руководство Европарламента, евродепутатов – предоставить Украине всю возможную помощь для защиты, ведь Украина воюет не только за себя, но за Европу и весь мир. Это битва за жизнь, битва за свободу, отметили украинские парламентарии.

В свою очередь постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк констатировал, что запланированный "блицкриг" путина против Украины провалился, все украинцы героически борются с врагом.

"Украина победит! Украина тоже будет членом Европейского Союза, и наши украинские депутаты будут заседать здесь, в стенах Европейского парламента", - подчеркнул он.