Россия ответила на санкции Запада запретом на экспорт

Правительство России объявило о запрете вывоза более 200 наименований иностранной продукции и оборудования, ранее ввезенных в РФ, до конца 2022 года в рамках ответа Москвы на санкции, введенные в результате войны против Украины.

Распоряжение правительства РФ опубликовало российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"В список включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", - говорится в сообщении кабмина.

Одновременно принято решение об ограничении вывоза из некоторых видов лесоматериалов.

Российский глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия давно должна была стать независимой от Запада, и после введения сокрушительных санкций против нее из-за войны в Украине "решит эту проблему".