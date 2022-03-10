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"Украина не разрабатывает биооружие": Ляшко просит ВОЗ унять российскую пропаганду

"Украинская правда"Четверг, 10 марта 2022, 17:12

Россия распространяют ложную информацию о производстве биологического оружия в украинских лабораториях – министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения опровергнуть эти фейки.

Источник: "Украинская правда. Жизнь"

Детали: Виктор Ляшко обратился к представителю ВОЗ в Украине Ярно Хабихту, директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге и непосредственно главе ВОЗ Теодора Гебреисуса.

РФ также обвиняет Украину в выведении новых штаммов болезней.

Прямая речь главы МОЗ Украины: "Сегодня один из нарративов захватчика – это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине.

Конечно, для любого образованного человека – это не более чем просто больная фантазия. Более того, Россия также прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются".

Детали: По словам Ляшко, ВОЗ, Европейский региональный и украинский офис ВОЗ на протяжении многих лет помогают системе общественного здоровья в Украине.

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Они на протяжении многих лет производили оценки работы, обучение персонала, помогали с оборудованием после начала пандемии Covid-19.

"А сейчас захватчики, опираясь на факты наличия этого оборудования, уже готовы винить Украину в создании этого вируса!", – возмутился министр здравоохранения.

В связи с активным распространением дезинформации глава Минздрава призвал партнеров выступить с официальным заявлением и отрицать наличие в Украине разработок биологического оружия.

Ляшко объяснил свой призыв тем, что в ВОЗ досконально знают систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине.

Темы: войнаМинздравпропагандаРосcия
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