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Эвакуацию собственным транспортом из Энергодара перенесли

Мазуренко Алена Четверг, 10 марта 2022, 17:55
ЭНЕРГОДАР, ФОТО СО СТРАНИЦЫ ОРЛОВА

Эвакуацию граждан на собственном транспорте из временно оккупированного Энергодара перенесли на 11 марта.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

Дословно: "Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оперативную информацию, эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра!"

После всех согласований детализируем информацию для тех, кто намерен выехать из города завтра вслед за пустыми фурами Красного Креста, которые привезли в Энергодар гуманитарный груз. Будет сформирован зеленый коридор для граждан на своих автомобилях.

Сбор всех желающих на выезд состоится 11 марта, в 8:00 на улице Курчатова, возле "красного" дома.

Позаботьтесь о маркировке своих авто красным крестом (в правом верхнем углу лобового стекла).

Возьмите документы, личные вещи и минимальный запас воды и продуктов. Зарядите мобильные устройства и павербанки".

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Детали: По словам Орлома, в город прибыла гуманитарная помощь от Красного Креста.

Орлов сообщал, что на обратном пути желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к колонне фур Красного Креста.

Организовать автобусы для эвакуации из Энергодара пока нет возможности.

На машине должна быть маркировка в виде красного креста. С собой граждане Украины должны иметь документы.

Темы: эвакуациявойнаРосcияУкраина
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