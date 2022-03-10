Эвакуацию собственным транспортом из Энергодара перенесли
Эвакуацию граждан на собственном транспорте из временно оккупированного Энергодара перенесли на 11 марта.
Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов
Дословно: "Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оперативную информацию, эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра!"
После всех согласований детализируем информацию для тех, кто намерен выехать из города завтра вслед за пустыми фурами Красного Креста, которые привезли в Энергодар гуманитарный груз. Будет сформирован зеленый коридор для граждан на своих автомобилях.
Сбор всех желающих на выезд состоится 11 марта, в 8:00 на улице Курчатова, возле "красного" дома.
Позаботьтесь о маркировке своих авто красным крестом (в правом верхнем углу лобового стекла).
Возьмите документы, личные вещи и минимальный запас воды и продуктов. Зарядите мобильные устройства и павербанки".
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Детали: По словам Орлома, в город прибыла гуманитарная помощь от Красного Креста.
Орлов сообщал, что на обратном пути желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к колонне фур Красного Креста.
Организовать автобусы для эвакуации из Энергодара пока нет возможности.
На машине должна быть маркировка в виде красного креста. С собой граждане Украины должны иметь документы.