Китай впервые назвал войну в Украине войной
Четверг, 10 марта 2022, 22:23
Официальный представитель Китая впервые назвал ситуацию в Украине войной.
Источник: министр иностранных дел Китая Ван И в ходе видеоконференции со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщает Reuters со ссылкой на государственную телекомпанию Китая CCTV
Прямая речь: "Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее".
Детали: Ван И призвал все стороны принять дополнительные меры для предотвращения эскалации в Украине.
Китай воздерживается от того, чтобы называть нападение России на Украину "вторжением" или осуждать его.
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