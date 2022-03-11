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Лукашенко полетел к Путину

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 07:36
Лукашенко полетел к Путину

Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения, в том числе, войны в Украине.

Источник: пресс-служба Лукашенко, БелТА

Детали: Отмечается, что в Москве они обсудят "актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления".

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Беларусское государственное издание отмечает, что на повестке дня также "обстановка в регионе и в Украине".

Темы: ПутинЛукашенковойна
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