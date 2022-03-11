Директор разведки США: у Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине

Руководитель разведки США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Путина нет.

Как сообщает ABC News, об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта.

"Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку – это, пожалуй, неуверенная авантюра", – сказал Бернс.

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Чиновник добавил, что параллельно Путин создает в своей стране "пропагандистский пузырь", но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.

Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия – как "под фальшивым флагом", так и напрямую.

"Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно", – отметил глава разведки.

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По его мнению, в данном случае Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям РФ и заранее подорвать пропагандистские расчеты Кремля, продемонстрировав миру, кто является агрессором.

Бернс также считает, что Путин недооценил масштабы возможных западных санкций, когда взвешивал последствия для российской экономики.