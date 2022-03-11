Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы России

Великобритания объявила о замораживании активов и запрете на поездки 386 депутатов российской Думы, проголосовавших за "независимость" псевдореспублик Донбасса.

Об этом говорится в сообщении британского правительства в пятницу, пишет "Европейская правда".

Новые санкции запретят людям из списка путешествовать в Британию, получать доступ к активам, если они находятся на территории страны, и вести здесь бизнес.

"Мы нацелены на тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давление и будем продолжать закручивать гайки российской экономике из-за санкций", – заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

После российского вторжения Британия ввела санкции против более 500 ключевых российских физических лиц, организаций и дочерних компаний, в результате чего общее количество подпадающих под санкции Британии единиц достигло 800.

Накануне Британия наказала санкциями 7 топ-олигархов РФ, включая Романа Абрамовича.