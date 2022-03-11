Президент Финляндии поговорил с Путиным о прекращении огня и гуманитарные коридоры

Президент Финляндии Саули Ниинистьо в пятницу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив ему о необходимости немедленного прекращения огня и безопасной эвакуации мирных жителей в Украине.

Об этом сообщил офис финского президента, пишет "Европейская правда".

По сообщению офиса, Ниинистьо подчеркнул усиливающуюся катастрофу в Украине и глубокие человеческие страдания, которые сильно влияют и на западное мнение.

Он отметил необходимость немедленного прекращения огня и безопасной эвакуации мирных жителей через гуманитарные коридоры. Он также особо подчеркнул необходимость безопасности атомных электростанций в Украине.

Ранее в тот же день Ниинистьо пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию в Украине и помощь Киеву со стороны Финляндии.

Ниинистьо также рассказал о готовности Зеленского говорить о прекращении войны непосредственно с Путиным.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но когда завершит "подготовительную работу".