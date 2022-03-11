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В ВСУ заявили о ликвидации российского генерал-майора

Елена РощинаПятница, 11 марта 2022, 16:02

Украинские бойцы уничтожили командующего 29 армии Восточным военным округом России, генерал-майора Андрея Колесникова.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины

Дословно: "Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточным военным округом".

 

Андрей Колесников командовал 29-й армией Восточного военного округа РФ, звание генерал-майора получил в 2021 году.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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