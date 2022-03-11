Российские военные в Украине прикрываются флагами Красного креста
Пятница, 11 марта 2022, 23:50
Российские военные перемещаются на бронированной технике под флагом Красного креста.
Источник: Telegram Оперативный ВСУ, "Комсомольская правда"
Детали: Передвижение российской бронетехники под флагом гуманитарной организации "Красный крест" зафиксировано в пропагандистском репортаже российского издания "Комсомольская правда", опубликованном 10 марта.
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