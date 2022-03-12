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Польша увеличивает численность армии в три раза

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 01:01

Польский Сейм принял закон "О защите Отечества", которым увеличивается расход на оборону и почти в три раза увеличивается численность армии.

Как сообщает "Европейская правда", на своей странице в Facebook пишет польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Сейм Польши сегодня принял закон "О защите Отечества". За принятие проекта проголосовали 450 депутатов – никто не был против (и только 5 депутатов воздержались от голосования).

В это непростое время войны, которая идет на нашей восточной границе, среди мрачных образов насилия, мы пробиваем примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы", - пишет он.

В настоящее время законопроект ждет рассмотрение в Сенате и подпись президента Анджея Дуды.

Как отмечается, этот законопроект был разработан еще в прошлом году и напрямую не касается нынешней агрессии РФ.

Законопроект предусматривает уже со следующего года увеличивающий финансирование армии с нынешних 2% до 3% ВВП. Планируется выпуск специальных финансовых инструментов, позволяющих профинансировать это повышение.

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В свою очередь, численность армии планируется увеличить с нынешних 110 тысяч до 250 тысяч и отдельно 50 тысяч войск территориальной обороны.

Также ликвидируется норма, что 50% расходов на оборону должны быть направлены предприятиям военной сферы, упрощающей закупки иностранного оружия.

Также законопроект упрощает сотрудничество армии с волонтерами.

Темы: Польшаармия
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