В Сумской области тероборона голыми руками отобрала у врага 3 танка и САУ – председатель ОГА
Суббота, 12 марта 2022, 01:59
В Сумском районе тероборона "собрала трофеи" – 3 вражеских танка и САУ – а также уничтожила двух военных вражеской армии.
Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в Телеграмм
Прямая речь: "Сумский район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ.
Как минимум, двое 200-х "жареных чебуреков".
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