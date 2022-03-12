В Сумской области тероборона голыми руками отобрала у врага 3 танка и САУ – председатель ОГА

В Сумском районе тероборона "собрала трофеи" – 3 вражеских танка и САУ – а также уничтожила двух военных вражеской армии.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Сумский район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ.

Как минимум, двое 200-х "жареных чебуреков".