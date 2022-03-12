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Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 11:15
Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины
Сергей Рябков. Фото Getty Images

В России заявили, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ.

Источник: РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова

Прямая речь Рябкова: "Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений.  Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ".

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Детали: Он также добавил, что списки ответных персональных санкций против США и Запада готовы и скоро будут обнародованы.

Кроме того, Рябков заявил, что Россия может возобновить диалог с США о безопасности, если Вашингтон к этому готов.

При этом он отметил, что "не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, поскольку ситуация изменилась".

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Темы: Росcиявойнаоружие
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