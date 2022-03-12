Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева.

Источник: Кулеба в Telegram

Детали: Наиболее опасные направления:

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Житомирская трасса

Буча – Ирпень – Гостомель

Макаров

северная часть Вышгородского района.

Относительно текущей ситуации в области Кулеба сообщает, что продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

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12 марта происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Гуманитарная помощь, по словам главы ОВА, направляется во все 7 районов Киевской области.