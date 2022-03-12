Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева
Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева.
Источник: Кулеба в Telegram
Детали: Наиболее опасные направления:
- Житомирская трасса
- Буча – Ирпень – Гостомель
- Макаров
- северная часть Вышгородского района.
Относительно текущей ситуации в области Кулеба сообщает, что продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.
Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
12 марта происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.
Гуманитарная помощь, по словам главы ОВА, направляется во все 7 районов Киевской области.