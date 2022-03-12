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Режим Путина бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков" - СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 11:48

Российское командование задействовало против Украины новобранцев и "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.

Источник: свидетельство очередного пленного, видео которго обнародует СБУ

Детали: Мужчина на видео говорит, что его подразделение, которое забросили в Украину, было сформировано из "альтернативщиков", которых не должны были задействовать для военных операций или даже командировок.

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По мнению пленного "алтернативщика", их военная задача была отвлекать на себя огонь ВСУ, пока кто-то более подготовленный выполнял свою задачу.

"За этот месяц я успел стать российским военным, затем военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - говорит оккупант.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно СБУ: "Теперь он дает показания против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.

На спасение не надеется, "потому что РФ даже трупы солдат не забирает".

Темы: СБУвойнаРосcия
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