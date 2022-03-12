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Макрон осудил Британию за плохую помощь беженцам из Украины

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 13:11

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил правительство Великобритании за то, что оно не оправдало своих "грандиозных заявлений" о помощи украинским беженцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Выступая в конце саммита ЕС в Версале, Макрон, как сообщается, раскритиковал визовую политику Великобритании по требованию личных обращений за визами в Брюсселе или Париже.

Макрон сказал, что это еще больше ухудшило обстоятельства для убегающих от войны.

"Несмотря на все грандиозные заявления... британское правительство продолжает применять действующие правила, означающие, что они не приветствуют украинских беженцев, которые хотели добраться до британской земли, заявляя, что им нужно преодолеть сотни километров, чтобы подать заявку на визу", – заявил он.

"Я надеюсь, что к украинским мужчинам и женщинам, пережившим ужас и пересекшим Европу, чтобы добраться до своих семей на территории Великобритании, будет лучшее отношение" - отметил Макрон.

В ответ на обвинения Макрона министерство внутренних дел Британии обратило внимание на предыдущие комментарии министра Прити Патель, заявившей: "Сейчас мы делаем процесс более быстрым и более простым, устраняя необходимость физического посещения визовых центров для многих из тех, кто совершил опасное путешествие через Европу".

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Темы: беженцыФранцияВеликобританияУкраина
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