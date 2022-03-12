Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первых эвакуированных из Мариуполя ждут уже 12 марта – ОП

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 12:15
Первых эвакуированных из Мариуполя ждут уже 12 марта – ОП
Колонна автобусов в Мариуполь. Скриншот с видео

Офис президента ожидает, что часть жителей Мариуполя удастся эвакуировать 12 марта.

Источник: видеообращение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Колонна с гуманитарным грузом и автобусами уже отправилась из Запорожья. Много священников в сопровождении. Мариуполь, мы с вами. Ожидаем первых эвакуированных уже сегодня".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что 12 марта должны заработать 14 гуманитарных коридоров для эвакуации – по состоянию на 13:00 "практически все уже запущены, и люди эвакуируются".

Тимошенко также подчеркнул, что президент работает, Офис президента работает – все на рабочем месте.

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: