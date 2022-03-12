Первых эвакуированных из Мариуполя ждут уже 12 марта – ОП
Суббота, 12 марта 2022, 12:15
Офис президента ожидает, что часть жителей Мариуполя удастся эвакуировать 12 марта.
Источник: видеообращение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "Колонна с гуманитарным грузом и автобусами уже отправилась из Запорожья. Много священников в сопровождении. Мариуполь, мы с вами. Ожидаем первых эвакуированных уже сегодня".
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Детали: Он напомнил, что 12 марта должны заработать 14 гуманитарных коридоров для эвакуации – по состоянию на 13:00 "практически все уже запущены, и люди эвакуируются".
Тимошенко также подчеркнул, что президент работает, Офис президента работает – все на рабочем месте.